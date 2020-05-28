В Генпрокуратуру передали данные о фейках в СМИ по коронавирусу в России

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Комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства в дела России передала в Генпрокуратуру и Роскомнадзор материалы о фейковых публикациях зарубежных СМИ по ситуации с коронавирусом в России.
В Генпрокуратуру передали данные о фейках в СМИ по коронавирусу в России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарёва.

Он напомнил о публикациях западных СМИ, которые стали «насыщать интернет информацией, что в России огромное количество скончавшихся от коронавируса», которая является недостоверной. 

«Мы тоже не можем пройти мимо, мы подготовили все необходимые материалы и направили их для рассмотрения в Генеральную прокуратуру для принятия мер реагирования и в Роскомнадзор», — заявил Пискарёв.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.

Также МИД направил в The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от COVID-19 в России.

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