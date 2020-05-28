Власти Петербурга рассказали об организации работы детских оздоровительных лагерей

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Пресс-секретарь Комитета по образованию Санкт-Петербурга Даниил Борисов рассказал об организации работы детских оздоровительных лагерей.
Власти Петербурга рассказали об организации работы детских оздоровительных лагерей
  • РИА Новости

«У нас ситуация такая, что решением правительства Санкт-Петербурга организация отдыха для детей приостановлена до 30 июня. Но мы допускаем возможность, что при улучшении эпидемиологической обстановки возможно открытие лагерей до этого срока, примерно с 15 июня, но при разрешении Роспотребнадзора», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, работа лагерей будет проходить в закрытом режиме, с ограниченным количеством отрядов. Продолжительность смен составит 14 дней, а не 21 день.

Как отметил Борисов, лагеря предварительно готовятся к принятию мер, но перечня от Роспотребнадзора пока нет.

«Мы, конечно, будем стараться обеспечивать максимальное количество желающих, но 100% вряд ли получится», — сказал он.

Кроме того, добавил Борисов, есть понимание, что многие родители могут воздержаться от отправки детей в лагеря.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинской области рассказали о подготовке к открытию детских лагерей.

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