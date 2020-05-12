В Челябинской области рассказали о подготовке к открытию детских лагерей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение членам правительства региона и главам муниципалитетов продолжить подготовку к летней оздоровительной компании.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Решения о начале детского отдыха будут приниматься отдельно по каждому муниципалитету с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки. Вопрос летнего оздоровления наших детей — крайне важный, актуальный. Мы будем это делать», — подчеркнул Текслер.

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