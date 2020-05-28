В России выросли траты на дистанционное обучение детей

Россияне в апреле—мае начали тратить больше денег на дистанционное обучение детей. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Открытие».

«В апреле на самоизоляции у россиян существенно возросли траты, связанные с гаджетами и дистанционным обучением детей. Это естественно, поскольку школы и вузы заканчивали учебный год в онлайн-режиме», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в апреле по сравнению с первым кварталом 2020 года на 23% увеличились месячные расходы на аудиовизуальные товары. Кроме того, на 29% выросли затраты на цифровые приложения, на 22% — на видеоигры.

Ранее директор московской школы №1788 Александр Ездов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» оценил пользу онлайн-обучения.