В России отмечен спрос на онлайн-обучение в автошколах
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- РИА Новости
Аналитики отмечают, что спрос на эту категорию обучения в середине мая по сравнению с началом апреля текущего года заметнее всего увеличился в Москве — на 141%.
Также гораздо чаще онлайн-обучением в автошколах стали интересоваться жители Уфы (на 131%), Перми (на 119%), Казани (на 89%) и Ростова-на-Дону (на 82%).
«Интерес к обучению на права связан и с тем, что уже к 20-м числам апреля больше половины автошкол в России запустили онлайн-занятия — видеоуроки, презентации с голосовыми пояснениями и онлайн-тестирование теоретических знаний», — пояснили в 2ГИС.
Также специалисты отметили, что поиск образовательных услуг в российских городах в период самоизоляции в целом вырос на 42%.
Ранее стало известно, что в России стали реже получать водительские права.
По статистике МВД, в 2019 году удостоверение на право управления транспортными средствами в стране получили 1,33 млн человек. По сравнению с данными за 2018 год число получивших права снизилось почти на 17 тыс.