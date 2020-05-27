В Нижегородской области расширят производство бактерицидных рециркуляторов

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В Нижегородской области планируют расширить производство бактерицидных рециркуляторов и кварцевых ультрафиолетовых облучателей.
В Нижегородской области расширят производство бактерицидных рециркуляторов
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Фонд развития промышленности России одобрил льготные госзаймы под 1% годовых для завода им. Г.И. Петровского (на сумму около 280 млн рублей) и ГЗАС им. А.С. Попова (134 млн рублей).

Как уточнил заместитель губернатора Андрей Саносян, средства предоставлены по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям».

По предварительной оценке, объём продаж медицинского оборудования на двух заводах до конца 2021 года достигнет 5,4 млрд рублей.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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