Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе детских лагерей

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что организация отдыха и оздоровления детей в 2020 году «осуществляется не ранее третьего этапа возобновления деятельности» и решение об открытии и функционировании детских лагерей принимает региональный штаб по борьбе с распространением COVID-19 с учётом эпидемиологической ситуации в регионе.

В документе говорится, что до снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию отдых детей «осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в регионе их проживания», а организация отдыха детей, которые проживают в городах федерального значения, осуществляется в субъектах, граничащих с ними.

В Роспотребнадзоре рекомендуют «организовать отдельный заезд и отдельные смены для детей из учреждений социального обслуживания с круглосуточным проживанием (детские дома, школы-интернаты и тому подобное)».

Также рекомендуется проведение ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений.