Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе детских лагерей
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- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Отмечается, что организация отдыха и оздоровления детей в 2020 году «осуществляется не ранее третьего этапа возобновления деятельности» и решение об открытии и функционировании детских лагерей принимает региональный штаб по борьбе с распространением COVID-19 с учётом эпидемиологической ситуации в регионе.
В документе говорится, что до снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию отдых детей «осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в регионе их проживания», а организация отдыха детей, которые проживают в городах федерального значения, осуществляется в субъектах, граничащих с ними.
В Роспотребнадзоре рекомендуют «организовать отдельный заезд и отдельные смены для детей из учреждений социального обслуживания с круглосуточным проживанием (детские дома, школы-интернаты и тому подобное)».
Также рекомендуется проведение ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди детей и сотрудников.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации санаторно-курортных учреждений.