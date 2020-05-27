В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19

За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердили коронавирус у 54 человек. Всего в регионе зафиксировано более 2,2 тыс. случаев.

Об этом сообщает URA.RU.

«Всего на сегодня в округе 794 выздоровевших от коронавирусной инфекции. Это 36% от общего числа заболевших на Ямале», — заявила глава регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова.

В настоящее время в больницах находятся 411 пациентов с COVID-19. Из них 10 человек в тяжёлом, один — в крайне тяжёлом состоянии. Шестеро — на поддержке аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.