В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Всего на сегодня в округе 794 выздоровевших от коронавирусной инфекции. Это 36% от общего числа заболевших на Ямале», — заявила глава регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова.
В настоящее время в больницах находятся 411 пациентов с COVID-19. Из них 10 человек в тяжёлом, один — в крайне тяжёлом состоянии. Шестеро — на поддержке аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.