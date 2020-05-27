ЧФ передаст сторожевой корабль «Сметливый» филиалу парка «Патриот»

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Черноморский флот передаст сторожевой корабль «Сметливый» в филиал парка «Патриот» Южного военного округа.
ЧФ передаст сторожевой корабль «Сметливый» филиалу парка «Патриот»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Правительству Севастополя предстоит утвердить место стоянки, чтобы корабль могли посещать жители и гости города.

Сотрудники парка проведут музеефикацию «Сметливого». Затем его отправят в док для конвертации. После доковых работ корабль в преддверии Дня ВМФ будет передан парку.

Ранее сообщалось, что «Сметливый» включили в Книгу рекордов Вооружённых сил России.

Как сообщал портал Nation News, в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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