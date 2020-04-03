Сторожевой корабль «Сметливый» включили в книгу рекордов Вооружённых сил России

Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» включён в книгу рекордов Вооружённых сил Российской Федерации с формулировкой «50 лет в составе Военно-морского флота».

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота, соответствующий сертификат был вручён командованию Черноморского флота.

«В 2019 году сторожевому кораблю «Сметливый» исполнилось 50 лет с момента подъёма флага и включения в корабельный состав ВМФ. Главным достижением корабля стало двукратное превышение проектного срока службы», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время идут работы по музеефикации корабля. Он должен открыться для посещения уже в этом году.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что экипаж подводной лодки ЧФ «Колпино» проводит на морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря учения по управлению кораблём.