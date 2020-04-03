Сторожевой корабль «Сметливый» включили в книгу рекордов Вооружённых сил России
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- РИА Новости
Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота, соответствующий сертификат был вручён командованию Черноморского флота.
«В 2019 году сторожевому кораблю «Сметливый» исполнилось 50 лет с момента подъёма флага и включения в корабельный состав ВМФ. Главным достижением корабля стало двукратное превышение проектного срока службы», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время идут работы по музеефикации корабля. Он должен открыться для посещения уже в этом году.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что экипаж подводной лодки ЧФ «Колпино» проводит на морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря учения по управлению кораблём.