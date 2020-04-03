Сторожевой корабль «Сметливый» включили в книгу рекордов Вооружённых сил России

Короткая ссылка
Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» включён в книгу рекордов Вооружённых сил Российской Федерации с формулировкой «50 лет в составе Военно-морского флота».
Сторожевой корабль «Сметливый» включили в книгу рекордов Вооружённых сил России
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота, соответствующий сертификат был вручён командованию Черноморского флота.

«В 2019 году сторожевому кораблю «Сметливый» исполнилось 50 лет с момента подъёма флага и включения в корабельный состав ВМФ. Главным достижением корабля стало двукратное превышение проектного срока службы», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время идут работы по музеефикации корабля. Он должен открыться для посещения уже в этом году. 

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что экипаж подводной лодки ЧФ «Колпино» проводит на морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря учения по управлению кораблём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить