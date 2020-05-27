Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые должны действовать в стране до 1 января 2021 года.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, согласно документу, мероприятия по предупреждению распространения вируса включают мониторинг заболеваемости, напряжённости иммунитета у переболевших лиц, групп риска и всего населения; слежение за циркуляцией и распространением вируса; эпидемиологическую диагностику, прогнозирование и оценку эффективности мероприятий; гигиеническое воспитание граждан.

Также в правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания.

Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

Минздрав России также утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.