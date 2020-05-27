Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые должны действовать в стране до 1 января 2021 года.
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, согласно документу, мероприятия по предупреждению распространения вируса включают мониторинг заболеваемости, напряжённости иммунитета у переболевших лиц, групп риска и всего населения; слежение за циркуляцией и распространением вируса; эпидемиологическую диагностику, прогнозирование и оценку эффективности мероприятий; гигиеническое воспитание граждан.

Также в правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания.

Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется

Минздрав России также утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить