Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года
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- РИА Новости
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, согласно документу, мероприятия по предупреждению распространения вируса включают мониторинг заболеваемости, напряжённости иммунитета у переболевших лиц, групп риска и всего населения; слежение за циркуляцией и распространением вируса; эпидемиологическую диагностику, прогнозирование и оценку эффективности мероприятий; гигиеническое воспитание граждан.
Также в правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания.
Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года.
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