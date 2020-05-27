В концерне «Техмаш» рассказали о работе предприятий во время пандемии

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Исполнительный директор научно-производственного концерна «Техмаш» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин рассказал о работе предприятий во время пандемии.
В концерне «Техмаш» рассказали о работе предприятий во время пандемии
  • Александр Кочкин / © АО «НПК» Техмаш" Госкорпорации Ростех

«Холдинг, наряду со многими другими компаниями «Ростеха», входит в список системообразующих организаций, поэтому работа у нас практически не останавливалась. Естественно, были ограничения, установленные указами президента и территориальными органами исполнительной власти на местах», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам Кочкина, соблюдаются все необходимые требования.

Он также отметил, что на предприятиях работают около 60—70% сотрудников, из них более половины — это производственный персонал, а управленческие кадры в основном трудятся дистанционно.

Как добавил Кочкин, ожидается, что к концу мая на мощностях «Техмаша» будут задействованы 80—85% сотрудников.

Ранее Кочкин заявил, что серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.

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