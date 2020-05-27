Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.

Об этом заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия — разработчика данного оружия — научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

«Для производства «Бронебойщика» у нас всё готово. Более того, за собственный счёт мы изготовили партию этих ракет для опытно-войсковой эксплуатации. Надеемся, что в этом году все вопросы будут урегулированы и с 2021 года начнутся её серийные поставки в войска», — сказал он.

Отмечается, что «Бронебойщик» предназначен для самолётов типа Су-25 и военных вертолётов серии Ми-8.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в 2020 году планируется поставить в российские войска самолёты Су-57 из установочной партии. По его словам, госконтракт на поставку 76 самолётов для оснащения трёх авиаполков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком. Также Борисов сообщил, что программа госиспытаний Су-57, оснащённого управляемыми авиационными средствами поражения «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», вступила в завершающую фазу.

Также замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что истребители пятого поколения Су-57 будут поступать в Воздушно-космические войска в два этапа.