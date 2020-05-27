Президент Абхазии приедет в Москву на парад Победы

Абхазский президент Аслан Бжания приедет в Москву на парад Победы, который пройдёт 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы Абхазии.

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РИА Новости