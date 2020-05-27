Президент Абхазии приедет в Москву на парад Победы

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Абхазский президент Аслан Бжания приедет в Москву на парад Победы, который пройдёт 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы Абхазии.
Президент Абхазии приедет в Москву на парад Победы
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Президент примет участие в параде Победы, который состоится 24 июня в российской столице. Ранее Бжанию на парад пригласил президент России Владимир Путин», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Как стало известно ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и молдавский лидер Игорь Додон приняли приглашение Владимира Путина посетить парад Победы.

26 мая президент России заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.

Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к мероприятию. Президент также поручил обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.

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