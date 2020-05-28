Потерявших работу предложили временно освободить от платы за детсад

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил до конца 2020 года не взимать плату за услуги бюджетных детских садов с родителей, лишившихся работы в период пандемии коронавируса. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
Потерявших работу предложили временно освободить от платы за детсад
  • РИА Новости

В своём обращении общественник отметил, что некоторые родители в связи с режимом самоизоляции и другими обстоятельствами лишились работы и оказались в трудной финансовой ситуации.

При этом за ними остаются обязательные платежи, например родительская плата за услуги детского сада, которую вновь потребуется производить после отмены особых мер.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции (с 31 марта по 31 мая) и встали на учёт в государственной службе занятости в качестве безработных», — написал Хамзаев.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил обнулить ставку НДС на детские товары до конца 2020 года.

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