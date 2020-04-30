В Госдуме поддержали идею обнулить ставку НДС на детские товары

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Анастасия Румянцева
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова обнулить ставку НДС на детские товары до конца 2020 года.
В Госдуме поддержали идею обнулить ставку НДС на детские товары
  • РИА Новости

«Я его поддержу с большим удовольствием, потому что буквально на днях заседала рабочая группа при комиссии Госдумы по поддержки малого и среднего предпринимательства. И могу сказать, что практически все члены группы единогласно приняли решение обратиться к правительству с предложением не учитывать НДС в стоимости детских путёвок (детский отдых в здравницах, в санаториях, профилакториях). Такие предложения есть. Это было бы актуально и правильно сегодня», — пояснила Бессараб.

По её мнению, предложение Фёдорова не только поможет семьям с детьми, но и окажет содействие в развитии соответствующего бизнеса.

«Я имею в виду лёгкую промышленность детскую… То есть множество направлений деятельности экономики в случае этих преференций начинают активизироваться для того, чтобы попасть в эту нишу… Однозначно поддержу такое предложение: оно правильное, справедливое и нацелено не только на социальную стабильность, но и на развитие соответствующих отраслей для обеспечения детских потребностей», — заключила парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил обнулить ставку НДС на детские товары до конца 2020 года. 

В своём обращении законодатель отметил, что пандемия коронавируса привела к снижению покупательской способности граждан. Это требует принятия дополнительных мер поддержки — в особенности семей с детьми, считает депутат.

Подробнее — в материале RT.

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