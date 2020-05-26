Собянин: пауза в работе большинства предприятий Москвы скоро окончится

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусной инфекцией позволит в скором времени снять ограничения для работы большинства столичных предприятий.
Собянин: пауза в работе большинства предприятий Москвы скоро окончится
  • РИА Новости

В своём личном блоге мэр Москвы отметил, что «лучшим подарком для бизнеса» ко Дню предпринимательства 26 мая стало бы снятие или смягчение действующих ограничений в городе.

«Но такие решения не принимаются «к праздникам». Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать. Тем не менее есть все основания надеяться, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдёт к концу», — написал Собянин.

Он также напомнил, что в первую неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности в Москве к работе вернулось свыше 90% предприятий.

«И когда настанет время, так же быстро и энергично откроет свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока ещё вынужден находиться в простое», — добавил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил о решении по поддержке частных медицинских клиник и газетных киосков Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить