Власти Москвы окажут поддержку частным клиникам и газетным киоскам

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о принятом решении по поддержке предпринимателей ещё ряда отраслей, в том числе частных медицинских клиник и газетных киосков.

«В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов», — написал он в своём личном блоге.

По его словам, чтобы поддержать частную медицину, было принято решение «продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу».

«Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года», — добавил он.

Как заявил Собянин, из-за режима самоизоляции у киосков «Печать» «катастрофически сократились продажи печатной продукции».

«Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца — с 1 апреля по 30 июня», — рассказал он.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы в ближайшее время планируют дальнейшее смягчение ограничений.