Врач рассказал о наиболее подверженных риску заболеть рассеянным склерозом
- © Andrew Brookes
- Gettyimages.ru
«Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание. Оно поражает молодых людей в возрасте в среднем порядка 22—27 лет. Реже болеют дети в возрасте 7—9 лет. Также редко болеют пожилые люди. То есть средний возраст — 27 лет (плюс-минус пять лет). Болеют в основном женщины нормального репродуктивного возраста», — пояснил Власов.
По его словам, заболевание может возникнуть на фоне стресса и прежде всего нарушаются двигательные функции.
«Ноги перестают ходить, руки перестают работать, начинается нарушение координации движений. Память тут ни при чём, нарушаются функции именно двигательной активности. Потом может нарушаться чувствительность, позже — зрение. Хотя бывают формы, когда всё начинается с нарушения зрения», — добавил врач.
Кроме того, он отметил, что многим людям с таким заболеванием необходима психологическая поддержка.
«Этим людям нужна вся поддержка общества. Поэтому и существуют общественные организации. Когда исполненному надежд на прекрасное будущее человеку сообщают о таком диагнозе, то это кажется приговором, концом карьеры и жизни. Поэтому очень нужны психологи, нужна поддержка общественных организаций», — сказал Власов.
30 мая во многих странах мира объявлен Всемирным днём борьбы с рассеянным склерозом, цель которого заключается в распространении информации о данном заболевании и его профилактике.
Подробнее — в материале RT.