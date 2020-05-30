Врач рассказал о наиболее подверженных риску заболеть рассеянным склерозом

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Александра Самсоненко
Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов в интервью RT рассказал, что такое рассеянный склероз и какая категория людей находится в группе риска.
Врач рассказал о наиболее подверженных риску заболеть рассеянным склерозом
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«Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание. Оно поражает молодых людей в возрасте в среднем порядка 22—27 лет. Реже болеют дети в возрасте 7—9 лет. Также редко болеют пожилые люди. То есть средний возраст — 27 лет (плюс-минус пять лет). Болеют в основном женщины нормального репродуктивного возраста», — пояснил Власов.

По его словам, заболевание может возникнуть на фоне стресса и прежде всего нарушаются двигательные функции.

«Ноги перестают ходить, руки перестают работать, начинается нарушение координации движений. Память тут ни при чём, нарушаются функции именно двигательной активности. Потом может нарушаться чувствительность, позже — зрение. Хотя бывают формы, когда всё начинается с нарушения зрения», — добавил врач.

Кроме того, он отметил, что многим людям с таким заболеванием необходима психологическая поддержка.

«Этим людям нужна вся поддержка общества. Поэтому и существуют общественные организации. Когда исполненному надежд на прекрасное будущее человеку сообщают о таком диагнозе, то это кажется приговором, концом карьеры и жизни. Поэтому очень нужны психологи, нужна поддержка общественных организаций», — сказал Власов.

30 мая во многих странах мира объявлен Всемирным днём борьбы с рассеянным склерозом, цель которого заключается в распространении информации о данном заболевании и его профилактике.

Подробнее — в материале RT.

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