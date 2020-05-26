В Крыму выявили новые нарушения при начислении надбавок медработникам
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Установлено, что в нарушение требований законодательства девяти работникам Республиканской детской клинической больницы не выплачены надбавки стимулирующего характера на общую сумму 226 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.
Там также рассказали, что 55 медработникам Симферопольской клинической больницы стимулирующие выплаты начислены с нарушением условий расчёта.
Кроме того, установлен факт невыплаты стимулирующих надбавок в размере 707 тыс. рублей 45 работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска, имевшим контакт с больными COVID-19 до 21 марта 2020 года.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что медработники Севастополя получат надбавки по работе с COVID-19 за май до 3 июня.