В Крыму выявили новые нарушения при начислении надбавок медработникам

В Крыму выявили новые нарушения при начислении медицинским работникам надбавок, положенных за работу с пациентами с COVID-19.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства девяти работникам Республиканской детской клинической больницы не выплачены надбавки стимулирующего характера на общую сумму 226 тыс. рублей», — заявили в ведомстве.

Там также рассказали, что 55 медработникам Симферопольской клинической больницы стимулирующие выплаты начислены с нарушением условий расчёта.

Кроме того, установлен факт невыплаты стимулирующих надбавок в размере 707 тыс. рублей 45 работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска, имевшим контакт с больными COVID-19 до 21 марта 2020 года.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что медработники Севастополя получат надбавки по работе с COVID-19 за май до 3 июня.