Прокуратура начала проверку после пожара в частных домах под Самарой

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту крупного пожара в посёлке Яицкое, который охватил 11 частных жилых домов.

«Прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения прав граждан, пострадавших от пожара в посёлке Яицкое Волжского района», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выезжал прокурор Волжского района Александр Шуваткин.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилых домах в Самарской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки. Пострадавших в результате пожара нет.