Прокуратура начала проверку после пожара в частных домах под Самарой
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«Прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения прав граждан, пострадавших от пожара в посёлке Яицкое Волжского района», — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия выезжал прокурор Волжского района Александр Шуваткин.
Ранее в МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилых домах в Самарской области.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки. Пострадавших в результате пожара нет.