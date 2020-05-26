Прокуратура начала проверку после пожара в частных домах под Самарой

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Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту крупного пожара в посёлке Яицкое, который охватил 11 частных жилых домов.
Прокуратура начала проверку после пожара в частных домах под Самарой
  • © МЧС России

«Прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения прав граждан, пострадавших от пожара в посёлке Яицкое Волжского района», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выезжал прокурор Волжского района Александр Шуваткин.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилых домах в Самарской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки. Пострадавших в результате пожара нет.

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