Крупный пожар в Самарской области частично локализован

Пожар в посёлке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«На трёх из четырёх созданных боевых участках для тушения пожара объявлена локализация», — сказали в ведомстве.

Как передаёт sova.info, сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

22 мая в федеральной Авиалесоохране сообщили о масштабном лесном пожаре в Красноселькупском районе ЯНАО. Как передаёт URA.RU со ссылкой на данные службы, пламенем были охвачены 224 га леса.