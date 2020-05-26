Площадь пожара в Самарской области достигла тысячи квадратных метров

Площадь пожара в посёлке Волжский в Самарской области увеличилась до 1 тыс. кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Площадь пожара выросла до 1 тыс. кв. м, его тушат 66 человек и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании 11 частных домов поступило в 07:30 мск. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительным данным, пострадавших нет.

22 мая в федеральной Авиалесоохране сообщили о масштабном лесном пожаре в Красноселькупском районе ЯНАО. Как передаёт URA.RU со ссылкой на данные службы, пламенем были охвачены 224 гектара леса.