Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» в День ВМФ

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Президент России Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» в День ВМФ, 26 июля, при благоприятной эпидемиологической ситуации. Об этом он заявил на онлайн-совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.
Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» в День ВМФ
  • РИА Новости

Как отметил глава государства, в день парада Победы 24 июня провести мероприятие не получится, так как невозможно соблюсти жёсткие требования безопасности и дистанцирования, когда по улицам «идёт нескончаемый людской поток».

«Поэтому предлагаю тем не менее провести марш «Бессмертного полка», тоже после парада, но после другого, на месяц позже, а именно — 26 июля, а это ещё один день нашей ратной славы — День Военно-морского флота России», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то марш перенесут на более поздние сроки.

Торжественные мероприятия 9 мая были отменены из-за пандемии коронавируса. При этом глава государства пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно»

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