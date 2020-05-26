Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России

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Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
  • РИА Новости

«Очевидно, что эпидемиологическая опасность сохраняется. Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к группам риска, и, безусловно, эта опасность будет сохраняться ещё какое-то время», — сказал представитель Кремля.

По его словам, о каком точно периоде времени идёт речь, не знает никто.

Песков также отметил, что цифры статистики по уровню заболеваемости радуют, поскольку показывают тенденцию к сокращению, но они всё равно достаточно высокие.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8915 — до 362 342.

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