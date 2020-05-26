За сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8915 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3668 (41,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в стране проведено более 9 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.