В России провели более 9 млн тестов на коронавирус
В России проведено более 9 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
- РИА Новости
Отмечается, что только за прошедшие сутки сделано 215 тыс. тестов.
Ранее депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.
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