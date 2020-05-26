В России провели более 9 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 9 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

РИА Новости

Отмечается, что только за прошедшие сутки сделано 215 тыс. тестов. Ранее депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.