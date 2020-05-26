МИА «Россия сегодня» запустило акцию в поддержку медиков
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Акция направлена на то, чтобы собрать истории о врачах, медработниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтёрах в единый тематический портал на сайте ria.ru.
«В этом сражении не может быть неизвестных героев. Уверен, народная спонтанность в этом проекте даст всем нужную энергию — и тем, кому благодарны, и тем, кто благодарен», — заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
Со своей стороны, глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в условиях пандемии медики оказались на передовой.
«Уважение к врачу, медсестре, фельдшеру, санитарке, водителю скорой помощи в обществе значительно и справедливо выросло. Теперь каждый сможет отметить вклад конкретного специалиста в нашу общую победу над коронавирусом», — сказал он.
Портал «Пожалуйста, дышите!» заработает с 8 июня. Свои истории можно присылать на адрес breathe@rian.ru. Акция продлится до конца июня.
Итоговое видео из нескольких тысяч портретов станет доступно в соцсетях медиагруппы, а также будет транслироваться на медиафасаде здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре в Москве.
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