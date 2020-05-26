МИА «Россия сегодня» запустило акцию в поддержку медиков

МИА «Россия сегодня» при поддержке Минздрава и Ассоциации волонтёрских центров запустило онлайн-акцию «Пожалуйста, дышите!» в поддержку медиков. Генеральный партнёр — Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Об этом сообщает РИА Новости.

Акция направлена на то, чтобы собрать истории о врачах, медработниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтёрах в единый тематический портал на сайте ria.ru.

«В этом сражении не может быть неизвестных героев. Уверен, народная спонтанность в этом проекте даст всем нужную энергию — и тем, кому благодарны, и тем, кто благодарен», — заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Со своей стороны, глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в условиях пандемии медики оказались на передовой.

«Уважение к врачу, медсестре, фельдшеру, санитарке, водителю скорой помощи в обществе значительно и справедливо выросло. Теперь каждый сможет отметить вклад конкретного специалиста в нашу общую победу над коронавирусом», — сказал он.

Портал «Пожалуйста, дышите!» заработает с 8 июня. Свои истории можно присылать на адрес breathe@rian.ru. Акция продлится до конца июня.

Итоговое видео из нескольких тысяч портретов станет доступно в соцсетях медиагруппы, а также будет транслироваться на медиафасаде здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре в Москве.

Ранее директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в беседе с Nation News рассказал о работе по борьбе с COVID-19.