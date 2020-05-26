В Екатеринбурге после гибели людей из-за урагана завели несколько дел

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели людей в результате урагана в Свердловской области.

Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что три дела были возбуждены по ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности») и одно дело — по ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).

В ведомстве отметили, что в понедельник, 25 мая, в регионе возникли экстремальные погодные условия.

Ранее стало известно, что число погибших в результате урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырёх.

25 мая в Свердловской области шквалистый ветер с порывами до 28 м/с оставил без электроснабжения более 130 тыс. жителей.

Также URA.RU со ссылкой на Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) передавало, что в Курганской области 25 мая ожидались ветер до 30 м/с, сильный ливень, крупный град и грозы.