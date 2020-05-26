Число погибших в результате урагана в Екатеринбурге достигло четырёх

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Число погибших в результате урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырёх, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Число погибших в результате урагана в Екатеринбурге достигло четырёх
  • © ГУ МЧС России по Свердловской области

«Прокуратура города Полевского выясняет обстоятельства гибели женщины в результате падения на неё ветки дерева», — говорится в сообщении.

Как отмечается, накануне вечером от фельдшера на пульт оперативных служб поступило сообщение о доставленной в больницу пенсионерке 1953 года рождения с тяжёлой травмой головы.

Ранее сообщалось о трёх погибших.

25 мая в Свердловской области шквалистый ветер с порывами до 28 м/с оставил без электроснабжения более 130 тыс. жителей. 

Как сообщало URA.RU, в Курганской области также предупредили об аномальной жаре и сильном ветре.

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