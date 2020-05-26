Число погибших в результате урагана в Екатеринбурге достигло четырёх
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«Прокуратура города Полевского выясняет обстоятельства гибели женщины в результате падения на неё ветки дерева», — говорится в сообщении.
Как отмечается, накануне вечером от фельдшера на пульт оперативных служб поступило сообщение о доставленной в больницу пенсионерке 1953 года рождения с тяжёлой травмой головы.
Ранее сообщалось о трёх погибших.
25 мая в Свердловской области шквалистый ветер с порывами до 28 м/с оставил без электроснабжения более 130 тыс. жителей.
Как сообщало URA.RU, в Курганской области также предупредили об аномальной жаре и сильном ветре.