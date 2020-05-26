За сутки в России после коронавируса выписан 12 331 человек

В России за сутки после перенесённого COVID-19 выписан 12 331 человек, всего — 131 129, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

РИА Новости

Накануне сообщалось, что за сутки выписаны 5499 человек. 24 мая стало известно, что Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции фавипиравир под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на наличие коронавирусной инфекции.