За сутки в России после коронавируса выписан 12 331 человек
- РИА Новости
Накануне сообщалось, что за сутки выписаны 5499 человек.
24 мая стало известно, что Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции фавипиравир под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев.
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на наличие коронавирусной инфекции.