В Москве от коронавируса вылечились ещё 8033 человека

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 8033 человека, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 61 619», — сообщила Ракова.

Накануне сообщалось, что за сутки в столице вылечились 3746 человек.

Ранее в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 заявили, что социальным работникам Москвы регулярно делают тесты на коронавирус.

Как передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные штаба, на прошлой неделе тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции прошли более 100 социальных работников.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.