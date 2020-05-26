В Москве от коронавируса вылечились ещё 8033 человека
- РИА Новости
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 61 619», — сообщила Ракова.
Накануне сообщалось, что за сутки в столице вылечились 3746 человек.
Ранее в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 заявили, что социальным работникам Москвы регулярно делают тесты на коронавирус.
Как передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные штаба, на прошлой неделе тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции прошли более 100 социальных работников.
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.