В Москве от коронавируса вылечились ещё 8033 человека

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В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 8033 человека, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве от коронавируса вылечились ещё 8033 человека
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели сразу 8033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 61 619», — сообщила Ракова.

Накануне сообщалось, что за сутки в столице вылечились 3746 человек.

Ранее в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 заявили, что социальным работникам Москвы регулярно делают тесты на коронавирус

Как передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные штаба, на прошлой неделе тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции прошли более 100 социальных работников.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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