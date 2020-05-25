В Москве рассказали о регулярном тестировании соцработников на коронавирус
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Как передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные штаба, на прошлой неделе тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции прошли более 100 социальных работников.
Отмечается, что такие тестирования необходимы для выявления и изоляции бессимптомных носителей вируса.
К тому же социальные работники, у которых выработались антитела к коронавирусу, могут помогать горожанам, проходящим лечение от COVID-19 на дому.
Кроме того, переболевшие коронавирусом могут стать донорами плазмы крови.
Ранее депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.