В Москве рассказали о регулярном тестировании соцработников на коронавирус

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 заявили, что социальные работники Москвы регулярно сдают тесты на коронавирус.

Как передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные штаба, на прошлой неделе тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции прошли более 100 социальных работников.

Отмечается, что такие тестирования необходимы для выявления и изоляции бессимптомных носителей вируса.

К тому же социальные работники, у которых выработались антитела к коронавирусу, могут помогать горожанам, проходящим лечение от COVID-19 на дому.

Кроме того, переболевшие коронавирусом могут стать донорами плазмы крови.

Ранее депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.