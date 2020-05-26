Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы водного транспорта

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Роспотребнадзор рекомендовал носить маски, перчатки, а также регулярно измерять температуру пассажирам и членам экипажа морского и внутреннего водного транспорта. Об этом информирует ТАСС.
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы водного транспорта
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Отмечается, что «ношение средств индивидуальной защиты (перчатки, лицевые маски, защитные очки / защитные прозрачные шлемы) для членов вахты при выполнении обязанностей у места доступа на судно является обязательным на постоянной основе».

Для всех заходящих на борт судна устанавливается обязательный термометрический контроль, при выявлении температуры тела выше 37,2 °С посетитель на борт не допускается и передаётся соответствующей медико-санитарной службе по вызову вахты, аналогичные требования выполняются и на портовых средствах.

«Вводится обязательное ношение лицевых защитных масок для посетителей», — сообщили в ведомстве.

Как уточняется, измерение температуры осуществляется каждый раз после возвращения пассажиров и членов экипажа на борт судна с берега. Также обязательной является дезинфекция рук при входе пассажиров на борт судна или на терминал и во все общественные помещения.

Ранее Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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