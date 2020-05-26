В белгородской больнице 45 человек заболели коронавирусом

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В Ракитянской больнице Белгородской области выявили 45 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.
В белгородской больнице 45 человек заболели коронавирусом
  • Reuters

«На данный момент на базе ЦРБ зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом: семь пациентов, шесть врачей, 19 человек из числа среднего медицинского персонала, 13 человек из числа немедицинского персонала больницы», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что все стационарные отделения медучреждения закрыты, продолжает работу только поликлиника.

В начале мая стало известно, что в Белгородской областной инфекционной больнице у девяти медицинских работников обнаружили COVID-19.

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