В Белгороде у девяти работников больницы нашли коронавирус

Короткая ссылка
В Белгородской областной инфекционной больнице у девяти медицинских работников обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Белгороде у девяти работников больницы нашли коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что о данных случаях рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.

«Она отметила, что это не одномоментный факт, а накопительная цифра. Заболевших выявили посредством обязательного еженедельного тестирования медицинских работников... Госпитализирован только один врач. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное», — говорится в заявлении.

По имеющимся данным, у 70% больных медицинских сотрудников заболевание протекает бессимптомно. 

Ранее петербургские власти сообщили о смерти ещё четырёх медицинских работников, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить