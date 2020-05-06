В Белгороде у девяти работников больницы нашли коронавирус

В Белгородской областной инфекционной больнице у девяти медицинских работников обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что о данных случаях рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.

«Она отметила, что это не одномоментный факт, а накопительная цифра. Заболевших выявили посредством обязательного еженедельного тестирования медицинских работников... Госпитализирован только один врач. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное», — говорится в заявлении.

По имеющимся данным, у 70% больных медицинских сотрудников заболевание протекает бессимптомно.

Ранее петербургские власти сообщили о смерти ещё четырёх медицинских работников, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.