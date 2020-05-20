СК проверяет сообщения о парикмахере с COVID-19 в Белгородской области

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Следственный комитет проводит проверку сообщений СМИ о том, что в Белгородской области после контактов с парикмахером в посёлке Ракитное коронавирусом заболели 23 человека.
СК проверяет сообщения о парикмахере с COVID-19 в Белгородской области
  • РИА Новости

«В ходе мониторинга СМИ и сети интернет выявлены публикации о том, что после контактов с парикмахером в Ракитянском районе, у которого подтверждена COVID-19, у членов семи семей также выявлен коронавирус. Больные находятся под амбулаторным наблюдением у себя дома», — сообщили в СК.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в МВД рассказали, что некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями.

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