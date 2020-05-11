В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции
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- РИА Новости
«Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да ещё и бравируют этим», — цитирует его РИА Новости.
Валяев добавил, что в таких случаях сотрудники полиции составляют протоколы об административном правонарушении, которые затем рассматриваются в судебном порядке.
В то же время он отметил, что большинство россиян соблюдают предписанные ограничительные меры и с пониманием относятся к работе полиции.
Ранее в МВД заявили, что жители Приморского края и южных регионов России чаще других россиян нарушают режим самоизоляции.