В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.

«Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да ещё и бравируют этим», — цитирует его РИА Новости.

Валяев добавил, что в таких случаях сотрудники полиции составляют протоколы об административном правонарушении, которые затем рассматриваются в судебном порядке.

В то же время он отметил, что большинство россиян соблюдают предписанные ограничительные меры и с пониманием относятся к работе полиции.

Ранее в МВД заявили, что жители Приморского края и южных регионов России чаще других россиян нарушают режим самоизоляции.