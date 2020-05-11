В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

Короткая ссылка
Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да ещё и бравируют этим», — цитирует его РИА Новости.

Валяев добавил, что в таких случаях сотрудники полиции составляют протоколы об административном правонарушении, которые затем рассматриваются в судебном порядке.

В то же время он отметил, что большинство россиян соблюдают предписанные ограничительные меры и с пониманием относятся к работе полиции.

Ранее в МВД заявили, что жители Приморского края и южных регионов России чаще других россиян нарушают режим самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить