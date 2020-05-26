Подведены итоги голосования по второму эпизоду проекта «Последнее слово»

Стали известны результаты голосования по второму выпуску проекта «Последнее слово», который посвящён судебным решениям в России.

Зрителям предстояло выбрать, кто из фигурантов трёх уголовных дел заслуживает вердикта «невиновен»: мужчина, которого обвиняют в убийстве на почве ревности, тренер по мини-футболу, обвиняемый в побоях несовершеннолетних, а также девушка, которая рисковала провести 11 лет в заключении за хранение и распространение наркотиков.

За актёра, сыгравшего героя первой истории, и студентку, обвиняемую по статье о наркотиках, проголосовало примерно одинаковое число зрителей.

Подавляющее большинство (70%) голосующих решили, что невиновен детский тренер.

Реальной оказалась история студентки, осуждённой за наркотики. Сценаристы пересказали дело Алёны Полуяхтовой, которую в Екатеринбурге весной 2017 года признали виновной в распространении наркотиков через интернет и с помощью закладок.

Показания против неё дали знакомые по студсовету, в отношении которых велось следствие. Кроме их свидетельств, в деле оказалось только одно доказательство — тетрадь с лекциями Полуяхтовой, в которой она по просьбе одного из молодых людей описала места, где оказались закладки наркотиков.

Девушка, по её собственным словам, не знала о наркотиках и думала, что эти записи нужны для организации квеста. Студентку приговорили к 11 годам тюрьмы.

В новом интерактивном проекте зрителям представляют трёх актёров, которые исполнят роли подсудимых, а также истории, одна из которых реальная, а две другие — выдуманные.

За основу взяты дела, рассматривавшиеся в российских судах.

Зрителям предстоит решить, кому из героев верить. Можно будет оправдать только одного человека.

По итогам голосования оправданный подсудимый получает чек на 100 тыс. рублей. Актёр передаст его семье заключённого — участника проекта RT «Не один на один».

Подробнее об итогах голосования во втором эпизоде — в материале RT.