В Костромской области возбудили дело из-за просроченных аппаратов ИВЛ

СК по Костромской области возбудил уголовное дело по факту реализации аппаратов ИВЛ с истекшим сроком годности в Костроме. Об этом заявили в региональном управлении ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных медицинских изделий — аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте местная компания заключила договор купли-продажи с фирмой из Владимира на поставку 50 наркозно-дыхательных аппаратов «Фаза-5НР» на сумму 6 млн рублей.

Уточняется, что 6 апреля аппараты 1999 и 2000 годов выпуска были поставлены покупателю.

«Согласно технической документации, на данные медицинские изделия установлен срок их хранения в упаковке производителя не более 5 лет», — отметили в СК.

Следователи уточнили, что «с учётом истечения всех возможных сроков хранения» использование этих аппаратов не допускается.

В апреле СК по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту сбыта просроченных аппаратов ИВЛ в городскую больницу №6 города Владимира.