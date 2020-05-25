В Минобороны рассказали о случаях COVID-19 среди военных

В России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих составляет 1522. Об этом свидетельствуют данные бюллетеня российского Минобороны.

Отмечается, что на 25 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях зафиксировано 1522 случая инфицирования COVID-19.

«Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, среди курсантов и слушателей вузов выявлено 668 заболевших коронавирусом.

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией военнослужащих.