В Минобороны рассказали о случаях COVID-19 среди военных
- РИА Новости
Отмечается, что на 25 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях зафиксировано 1522 случая инфицирования COVID-19.
«Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков», — говорится в сообщении.
Кроме того, среди курсантов и слушателей вузов выявлено 668 заболевших коронавирусом.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией военнослужащих.