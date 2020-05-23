В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных

Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой по коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.

«По состоянию на 23 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1457 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным министерства, в вузах Минобороны зарегистрировано 738 случаев заражения военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 402 случая инфицирования гражданских сотрудников. Среди воспитанников довузовских учебных заведений случаев заражения не установлено.

Уточняется, что к настоящему моменту уже выздоровели 1204 военнослужащих, 1542 курсанта, 308 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 178 человек из гражданского персонала.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.