ЕГЭ по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля

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Пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что Единый государственный экзамен по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля. Он проводится в два дня, чтобы уменьшить число людей, присутствующих в пунктах проведения экзамена.
ЕГЭ по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля
  • РИА Новости

«6 и 7 июля пройдёт самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть ЕГЭ по иностранным языкам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Рособрнадзора.

Резервные дни экзаменов запланированы на 24 и 25 июля.

Ранее сообщалось, что в России принято решение провести 29 и 30 июня пробный ЕГЭ

Также стало известно, что начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена запланировано на 3 августа.

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