ЕГЭ по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля
- РИА Новости
«6 и 7 июля пройдёт самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть ЕГЭ по иностранным языкам», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Рособрнадзора.
Резервные дни экзаменов запланированы на 24 и 25 июля.
Ранее сообщалось, что в России принято решение провести 29 и 30 июня пробный ЕГЭ.
Также стало известно, что начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена запланировано на 3 августа.