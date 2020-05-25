Врач дал рекомендации по поддержке иммунитета во время выхода из режима самоизоляции

Врач-иммунолог Владимир Болибок дал рекомендации по поддержке иммунитета во время выхода из режима самоизоляции.

В беседе с kp.ru он отметил, что организм будет не готов к встрече с другими вирусами из-за длительного пребывания дома.

В частности, Болибок считает, что пригодятся «поливитамины с минералами, так называемые поливитаминные комплексы».

Как отметил эксперт, натуральные продукты, которые традиционно используются для поддержания иммунитета, пока малоэффективны.

Ранее, как сообщало URA.RU, вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал о риске инфицирования COVID-19 в магазине.