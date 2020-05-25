Кабмин не поддержал идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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Правительство России не поддержало законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии, который ранее был внесён в Госдуму.
Кабмин не поддержал идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии
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На данный момент, согласно закону «О страховых пенсиях», лицам, достигшим 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается снизить возраст, с которого гражданин имеет право на эту надбавку, с 80 до 75 лет.

«Правительством Российской Федерации проект федерального закона не поддерживается», — говорится в заключении правительства.

Подробнее о законопроекте — в материале RT.

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