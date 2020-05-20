Минтруд предложил смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

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Министерство труда России предложило смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию национального плана по поддержке доходов населения.
Минтруд предложил смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Согласно представленному предложению ведомства в рабочем плане Минэкономразвития по состоянию на 18 мая, предлагается до конца 2020 года позволить претендовать на досрочную пенсию россиянам, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых.

Таким образом, женщины могли бы уйти на досрочную пенсию в возрасте 53,5 лет, а мужчины в 58,5 лет.

При этом в документе не уточняется необходимость обязательного трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.

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