Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству России разработать совместно с высшими должностными лицами... субъектов России и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — следует из документа.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и главы регионов.

Соответствующий план действий должен быть разработан к 1 июня.

Ранее правительство России выделило более 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

В конце апреля Путин призвал минимизировать негативное влияние от коронавируса на экономику.