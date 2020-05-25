В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

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В Минкомсвязи сообщили, что эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта может состояться в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
  • РИА Новости

«Минкомсвязь предполагает проведение на территории Москвы с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимента по применению мобильного приложения «Мобильный идентификатор» взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минкомсвязи.

В министерстве разрабатывают проект соответствующего постановления правительства. В нём будет прописан порядок проведения пилотного проекта.

Отмечается, что приложение должно быть разработано к 1 декабря 2020 года — начиная с этого момента граждане получат возможность его активировать и участвовать в эксперименте на добровольной основе.

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