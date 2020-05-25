В Нижегородской области провели более 102 тысяч профилактических бесед о COVID-19

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С 10 апреля по 24 мая сотрудники полиции, Росгвардии и органов местного самоуправления в Нижегородской области провели более 102 тыс. профилактических бесед о коронавирусе.
В Нижегородской области провели более 102 тысяч профилактических бесед о COVID-19
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За указанный период составлено почти 11 тыс. протоколов за нарушение режима повышенной готовности.

За последние сутки представители ГИБДД проверили более 1,8 тыс. автомобилей, въезжавших на территорию области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выписали 140 протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей режима повышенной готовности с начала введения пропускного режима в регионе.

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