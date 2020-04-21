В Кургане выявили 140 нарушений режима самоизоляции

В Кургане выписали 140 протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей режима повышенной готовности с начала введения пропускного режима в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Курганской области.

«В период с 11 по 17 апреля в отношении граждан, нарушивших режим повышенной готовности, составлено 106 протоколов по статье 3 закона Об административных правонарушениях на территории Курганской области», — цитирует издание сообщение штаба.

Отмечается, что в минувшие выходные было составлено ещё 34 протокола.

Все материалы направлены на рассмотрение мировым судьям, которые должны определиться с наказанием.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин заявил, что на территории Республики Крым на Пасху было задержано 99 человек, нарушивших режим самоизоляции.